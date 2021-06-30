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Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret - Son Dakika

Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret

30.06.2021 21:53

- Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü Bakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelirken, dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı...

- Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Bakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret

BİŞKEK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelirken, dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un müzeye dönüştürülen evini de ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev'in resmi davetlisi olarak geldiği başkent Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, bugünkü temasları kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edildi. Görüşmede Akar'ın, Cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığı ve ileri dönük bir yol haritasını ortaya koyduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca, savunma, güvenlik ve savunma sanayii konuları dahil pek çok alanda iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik iradenin ifade edildiği kaydedilirken, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin öneminin vurgulandığı aktarıldı.

"Bozkırın Bilge Kalemi" Aytmatov'un müze evine ziyaret

Bakan Akar, "Bozkırın Bilge Kalemi" olarak adlandırılan dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı ve diplomat Cengiz Aytmatov'un müzeye dönüştürülen evini de ziyaret etti. Akar, Aytmatov'un ödüllerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile çekilen fotoğraflarının bulunduğu odayı da gezdi. Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov'dan Kırgız edebiyatçının hayatına ve çalışmalarına ilişkin bilgi alan Akar, Eldar'ın Cengiz Aytmatov ile ilgili çocukluk anılarını dinledi.

Eldar Aytmatov babasıyla ilgili hatırasını anlatırken, "Babam geçirdiği kalp krizinin ardından Ankara'da askeri hastaneye kaldırılmıştı. Orada Türk doktorlar tarafından tedavi altına alınmıştı. Sonrasında babamı hastanede Süleyman Demirel ve Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, ziyaretin sonunda müze şeref defterini de imzaladı. Eldar Aytmatov'un özel ricası üzerine şeref defterini Cengiz Aytmatov'un hayattayken kullandığı çalışma masasına oturarak imzalayan Akar, deftere şu sözleri yazdı:

"Türk kültür dünyasının büyük mimarı Cengiz Aytmatov'un aziz hatırasına, ata toprağı Kırgızistan'a yaptığım resmi ziyaret vesilesiyle Türk dünyasının ortak değeri olan ve eserleriyle tüm dünyaya Türk kültür zenginliğini tanıtan Sayın Cengiz Aytmatov'un evini ziyaret etmekten, kıymetli ailesi ile tanışmaktan büyük bahtiyarlık duydum.

Yaşadığı dönemin acılarını, kederlerini, sevinçlerini, milli ve manevi değerlerini kendi ruh dünyasında yoğurarak eserlerine yansıtan bozkırın bilge kalemi Cengiz Aytmatov Türk ve dünya edebiyatına büyük bir zenginlik kazandırmıştır. Eserleri, fikirleri ve kültür dünyamıza katkılarıyla asil milletimizin gurur ve ilham kaynağı olan büyük şahsiyet Cengiz Aytmatov'u saygı ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Müze öncesinde Ata-Beyit Anıtı ile Cengiz Aytmatov'un mezarını da ziyaret eden Akar, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Tacikistan'a gitti.

Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret
Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret
Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret
Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret

cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştüBakan Akar'dan Kırgız yazar Aytmatov ev müzesine ziyaret - Son Dakika
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