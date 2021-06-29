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Bakan Akar, Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Bakan Akar, Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı

29.06.2021 13:33
Bakan Akar, Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bişkek'te Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Omuraliev tarafından askeri törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bişkek'te Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Omuraliev tarafından askeri törenle karşılandı. Bakan Akar, törenin ardından Kırgız mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Omuraliev tarafından Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. İki ülke marşlarının askeri bando tarafından çalınmasıyla başlayan törende Bakan Akar, Şeref Mangasını "Salam asker" diyerek selamladı. Törenin ardından iki bakan önce baş başa görüştü, sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Ata yurdu Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Akar, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ortak bağlara vurgu yaparak kardeş ülke olarak nitelendirdiği Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik etti.

Türkiye'nin geçen 30 yıl içinde Kırgızistan'ın kalkınmasına destek verdiğini, bu desteğini bundan sonra da sürdüreceğini aktaran Akar, "Kırgızistan'ın siyasi istikrarı ve toplumsal huzuru her zaman bizim önceliğimizdir. Türkiye olarak kardeş Kırgız halkının huzur, istikrar ve refahına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov'un Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından birçok alanda iş birliği iradesinin ortaya konulduğunu ifade eden Akar, "Biz de Cumhurbaşkanlarımızın çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

FETÖ KONUSU ELE ALINDI

Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev, Bakan Akar'ı ülkesinden ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Omuraliev, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye ziyaretinin ardından sizin ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret bizim için ayrı bir anlam, önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde ikili askeri, güvenlik ve savunma sanayi konularının yanı sıra FETÖ ile mücadelede iş birliğinin ele alındığı öğrenildi.

SÖNMEZ ATEŞ ANITI'NA ÇELENK KOYDU

Kırgızistan Savunma Bakanlığı ziyaretinin ardından Akar, Zafer Meydanı'na geçti. Bakan Akar, saygı duruşunda bulunulmasını ardından İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Kırgızları anmak için yapılan Sönmez Ateş Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması sırasında Kırgız askerleri tarafından saygı atışı da yapıldı. Akar'a törende Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev de eşlik etti.

-İHA-

Bakan Akar, Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı

Kırgızistan, Türkiye, Asker, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika


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