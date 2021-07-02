Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretlerini değerlendirdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan ve Tacikistan temasları sonrası yaptığı değerlendirmede, mevkidaşları ve devlet başkanları tarafından büyük bir samimiyet ve ilgiyle karşılandığını belirterek savunma ve güvenlik çalışmalarını gözden geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Akar, iki ülke ziyaretlerinde mevkidaşlarıyla ve devlet başkanlarıyla askeri tatbikat ve işbirliği konularının yanı sıra savunma sanayinde karşılıklı neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.