Bakan Akar: Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız (2) - Son Dakika

Bakan Akar: Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız (2)
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kiev'deki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ile bir araya geldi.
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kiev'deki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ile bir araya geldi. Bakan Akar'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:08 Kaynak: DHA
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