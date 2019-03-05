Bakan Akar: KKTC orada hak sahibidir
5 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:40
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