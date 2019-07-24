Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, KKTC'ye gidiyor
Son Dakika Dünya Haber

Bakan Akar, KKTC'ye gidiyor

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 26 Temmuz Cuma günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak.

Bakan Akar, KKTC'ye gidiyor, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 26 Temmuz Cuma günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, KKTC'ye yapacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşeceği belirtildi. Akar'a ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün eşlik edeceği bildirildi.
Akar'ın ziyaretlerinin ardından beraberindeki heyetle Boğaz Şehitliği'ne gideceği ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret edeceği öğrenildi.


Hulusi Akar, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti BBC televizyonu sunucusu istifa edip itfaiyeci oldu Parktaki bizonun saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 20:36:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, KKTC'ye gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]