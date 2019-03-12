Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Konuşmasını Bölerek Küçük Çocuğu Sevdi

Bakan Akar, Konuşmasını Bölerek Küçük Çocuğu Sevdi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Akar, Konuşmasını Bölerek Küçük Çocuğu Sevdi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programda katılımcılara hitap eden Akar, bir ara konuşmasını keserek sahnenin etrafında bulunan çocuklardan birisini severek yanağını okşadı. Çocuklar Akar'ın konuşması boyunca sahneden ve kürsünün önünden biran olsun ayrılmadığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Afyon, Güncel
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