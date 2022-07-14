Bakan Akar Koordinasyon merkezinin oluşturulması konusunda mutabık kalındı - Son Dakika
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Bakan Akar Koordinasyon merkezinin oluşturulması konusunda mutabık kalındı

14.07.2022 10:54

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar; Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında gerçekleşen toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, Toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı...

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar; Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında gerçekleşen toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, Toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır dedi.

Bakan Akar, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Dörtlü Toplantı'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik Rusya ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerde diğer konuların yanı sıra Ukrayna limanlarındaki tahıl ve diğer gıda maddelerinin tahliyesi üzerinde de durulduğunu ifade eden Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerinde bu konuları gündeme getirdiğini ve bunun önemini ifade ettiğini hatırlattı dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPACAĞIMIZ TOPLANTIDA ÇALIŞMALAR İMZA ALTINA ALINACAK'

Bakan Akar, yapılan bu görüşmeler doğrultusunda ilgili bakanlık ve kurumların da birçok ikili toplantı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi

Bu çerçevede bugün de Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Kalender Kasrı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında bir toplantı yapıldı. Gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak maksadıyla atılmış önemli bir adım olan bugünkü toplantıda, tahıl ve diğer gıda yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde deniz yoluyla intikal ettirilmesine ilişkin tüm detaylar üzerinde çalışılmıştır. Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır. Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz. Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye'de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak.

Türkiye'nin, bugüne kadar bölge ve dünya barışına sağladığı katkıların yanı sıra insani bir sorun olan gıda krizinin çözümü için de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl ve gıda maddelerinin tahliyesi konusunda katkılarından dolayı Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerine de teşekkür etti.

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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi 4'LÜ TAHIL ZİRVESİ SONA ERDİ 4'LÜ TAHIL ZİRVESİ SONA ERDİ
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar Koordinasyon merkezinin oluşturulması konusunda mutabık kalındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Akar Koordinasyon merkezinin oluşturulması konusunda mutabık kalındı - Son Dakika
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