Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (4) - Son Dakika

ALTUN: DUALARIMIZ SİZİNLE SAYIN BAKANIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altun, "Kovıd- 19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a Allah'tan acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle Sayın Bakanım" dedi.

BAKAN KOCA: SAĞLIK DURUMUNDA BİR SORUN YOKTURSağlık Bakanı Fahrettin Koca , Bakan Hulusi Akar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakan Koca, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın Kovid- 19 testi, şahsen de açıkladığı gibi pozitif çıkmıştır. Hafif belirtiler dışında sağlık durumunda bir sorun yoktur. Kendisine tekrar 'geçmiş olsun' diyorum" açıklamasında bulundu.BAKAN SOYLU: RABBİM TEZ ZAMANDA ŞİFA VERSİN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüse yakalanan, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar Beyefendi'ye geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin, inşallah" dedi.PAKDEMİRLİ: ACİL ŞİFALAR TEMENNİ EDİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Twitter hesabından, "Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum" paylaşımını yaptı.

Haber: ANKARA,