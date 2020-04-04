Bakan Akar, koronavirüse yönelik alınan tedbirleri değerlendirdi - Son Dakika

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Bakan Akar, koronavirüse yönelik alınan tedbirleri değerlendirdi
6 saat önce
Bakan Akar, koronavirüse yönelik alınan tedbirleri değerlendirdi.
Bakan Akar, koronavirüse yönelik alınan tedbirleri değerlendirdi
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:47 Kaynak: DHA
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