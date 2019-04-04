Bakan Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Bir Araya Geldi
56 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'daki resmi temasların ardından geldiği Kosova'da, Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kuzey Makedonya
'daki resmi temasların ardından geldiği Kosova
'da, Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Savunma Bakanlığının ardından Başbakanlığa geçti. Burada Başbakan Haradinaj ile bir araya gelen Bakan Akar'a, Türkiye
'nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Priştine'de resmi temaslarda bulunmasının ardından yarın Türk askerinin konuşlu olduğu Prizren
'e geçerek, 1999 yılından bu yana Kosova'da KFOR barış gücünde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret edecek. - Tabak
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:34 Kaynak: DHA
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