Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Kosova'da Askeri Törenle Karşılandı

Bakan Akar, Kosova'da Askeri Törenle Karşılandı

27 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askeri törenle karşılandı.

Bakan Akar, Kosova'da Askeri Törenle Karşılandı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askeri törenle karşılandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya geçti. Bakan Akar, Başkent Priştine'de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askeri törenle karşılandı. Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ie bir araya gelmişti. Daha sonra Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüşen Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüşmüştü. Akar son olarak Akar, ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:31 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Priştine, Kosova, Güncel
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