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Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında incelemelerde bulundu

29.12.2021 20:42

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Balkanlardaki özellikle de dost ve kardeş Bosna Hersek ve Kosova'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Balkanlardaki özellikle de dost ve kardeş Bosna Hersek ve Kosova'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin, dostlarımızın rahatı, huzuru ve güvenliği bizi sevindiriyor aksi halde ise üzülüyoruz." dedi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Priştine'deki temaslarının ardından Prizren'e geçerek Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sultan Murat Kışlası'na gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Daha sonra kışladaki Mehmetçik ile bir araya gelen Akar, başarılı çalışmalar dolayısıyla Mehmetçik'i tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dost ve kardeş Kosova'da çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, "Bizim Kosova ile ortak değerlerimiz, tarihi geçmişimiz var. Buradaki insanlara karşı sorumluluklarımız var. Kosovalıların haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince onların buradaki hayatlarını kolaylaştırmak için, savunma ve güvenlik konularında onlara katkı sağlamak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın geçmişinde yaşananları anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Balkanlardaki, özellikle de dost ve kardeş Bosna Hersek ve Kosova'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin, dostlarımızın rahatı, huzuru ve güvenliği bizi sevindiriyor aksi halde ise üzülüyoruz. Bu ilgimizi sürdürürken elimizden gelen bazı katkıları da sağlamak durumundayız. Kosovalı kardeşlerimizin NATO ve Avrupa, Atlantik kurumları ile entegrasyonu konularında da elimizden gelen katkıyı bugüne kadar sağladık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz."

Mehmetçiğin burada bir taraftan Türkiye'yi, al bayrağı temsil ettiğini, diğer taraftan da askeri görevlerini yerine getirdiğini aktaran Akar, temsil görevinin önemine dikkat çekti.

-Kent merkezinde vatandaş ilgisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini ifade eden Akar, "NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan ve Libya'nın yanı sıra Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da ve daha birçok coğrafyada tüm dost ve kardeşlerimizin yanında bulunuyoruz. Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde de ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için de gerekeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Mehmetçiğin yeni yılını da kutlayan Akar, askerlerle birlikte yediği yemeğin ardından Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Daha sonra kent merkezinde kısa bir tur atan Akar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında incelemelerde bulundu

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DOST Partisi, Kosova, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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