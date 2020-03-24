Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata... - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakan Akar: '(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata... - Son Dakika

Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata...

6 saat önce

Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" -"(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret...

Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"

-"(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz"

-"(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

Bakan Akar: (Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata...

TSK, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:28 Kaynak: İHA

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