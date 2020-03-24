Son Dakika › Genel › Bakan Akar: '(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata... - Son Dakika
Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata...
6 saat önce
Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" -"(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret...
Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"
-"(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz"
-"(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:28 Kaynak: İHA
Son Dakika Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı