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Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ilaçlar) Kimyagerlerimiz bu ilaçların muadilini...
6 saat önce
Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ilaçlar) Kimyagerlerimiz bu ilaçların muadilini yapabileceklerini ifade ettiler.
Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ilaçlar) Kimyagerlerimiz bu ilaçların muadilini yapabileceklerini ifade ettiler. Onunla ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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