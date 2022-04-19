Bakan Akar, "Krizde Savunma ve Güvenlik" konferansında konuştu - Son Dakika
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Bakan Akar, "Krizde Savunma ve Güvenlik" konferansında konuştu

19.04.2022 20:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın üniversiteye gelişinde karşılanması Bakan Akar'ın salona gelişi ve salondakileri selamlaması Salondaki öğrenciler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, "Fahri Profesör" payesinin Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz tarafından takdim edilmesi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın üniversiteye gelişinde karşılanması

Bakan Akar'ın salona gelişi ve salondakileri selamlaması

Salondaki öğrenciler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, "Fahri Profesör" payesinin Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz tarafından takdim edilmesi

Bakan Akar'ın konuşması

Konferansın ardından Akar, şehit aileleri, gaziler ve gençlerle iftar yaptı.

Bakan Akar, Krizde Savunma ve Güvenlik konferansında konuştu
Bakan Akar, Krizde Savunma ve Güvenlik konferansında konuştu
Bakan Akar, Krizde Savunma ve Güvenlik konferansında konuştu
Bakan Akar, Krizde Savunma ve Güvenlik konferansında konuştu

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Uludağ Üniversitesi, Hulusi Akar, Bursa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, 'Krizde Savunma ve Güvenlik' konferansında konuştu - Son Dakika


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