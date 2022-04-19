Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın üniversiteye gelişinde karşılanması
Bakan Akar'ın salona gelişi ve salondakileri selamlaması
Salondaki öğrenciler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, "Fahri Profesör" payesinin Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz tarafından takdim edilmesi
Bakan Akar'ın konuşması
Konferansın ardından Akar, şehit aileleri, gaziler ve gençlerle iftar yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Akar, 'Krizde Savunma ve Güvenlik' konferansında konuştu - Son Dakika