Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile Görüştü
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Üsküp
'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya
Başbakanı Zaev ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığındaki temasları sonrasında Başbakanlık
Ofisi'ne geçti. Bakan Akar burada, Başbakan Zoran Zaev
ile bir araya geldi. Bakan Akar'a görüşmeleri sırasında Türkiye
'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara
da eşlik etti. - ÜSKÜP
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:48 Kaynak: İHA
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