Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile Görüştü

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile Görüştü

34 dakika önce

- Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştüÜSKÜP - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü.

- Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

ÜSKÜP - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığındaki temasları sonrasında Başbakanlık Ofisi'ne geçti. Bakan Akar burada, Başbakan Zoran Zaev ile bir araya geldi. Bakan Akar'a görüşmeleri sırasında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:04 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Üsküp, Makedonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor Son Dakika! Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:38:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]