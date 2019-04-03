Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:19 Kaynak: DHA
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