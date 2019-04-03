Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü

4 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge  İvanov ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:19 Kaynak: DHA

Dünya
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