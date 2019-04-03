Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile Üsküp'te bir araya geldi.

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile Üsküp'te bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları kapsamında ülkenin Başbakanı Zoran Zaev ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile de bir araya geldi. - ÜSKÜP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:25 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Üsküp, Cumhurbaşkanı, Makedonya, Politika
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