Bakan Akar, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile Görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile Üsküp'te bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kuzey Makedonya
Meclis Başkanı Talat Caferi ile Üsküp
'te bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarına devam ediyor. Akar, ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi. - ÜSKÜP
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:38 Kaynak: İHA
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