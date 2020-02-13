Bakan akar, kuzey makedonya savunma bakanı sekerinska ile görüştü - Son Dakika
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Bakan akar, kuzey makedonya savunma bakanı sekerinska ile görüştü

6 saat önce

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştüBelçika (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü

Belçika (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Karargahta çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar daha sonra NATO- Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı.

Bakan akar, kuzey makedonya savunma bakanı sekerinska ile görüştü

Hulusi Akar, Makedonya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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