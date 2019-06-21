Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Layık oldukları cezayı buldular"
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Bakan Akar: "Layık oldukları cezayı buldular"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.

Bakan Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Güncel
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