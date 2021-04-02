Bakan Akar, Letonya Büyükelçisi Vaivars'ı kabul etti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ile görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti. Bakanlıktaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.