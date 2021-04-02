Bakan Akar, Letonya Büyükelçisi Vaivars'ı kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Letonya Büyükelçisi Vaivars'ı kabul etti
02.04.2021 11:43
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ile görüştü.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ile görüştü.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti. Bakanlıktaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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