Bakan Akar: Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz - Son Dakika

Bakan Akar: Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz.

Bakan Akar: Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz. 'Ateşkes bitti' sözlerinin sahada, alanda karşılığı yok" dedi.

Bakan Akar, medyanın Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Akar, Türkiye'nin Libya ile deniz sınır komşusu olduğunu ayrıca kültürel ve tarihi bağlarının bulunduğuna dikkat çekerek, "'Libya'da ne işimiz var?' sorusu bu durumda havada kalıyor. Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz. Sosyal medyada yer alan 'ateşkes bitti' sözlerinin sahada, alanda karşılığı yok" diye konuştu.

'BARIŞTAN YANAYIZ'

Moskova'da yapılan görüşmelere de katılan Bakan Akar, Hafter'in zaman istediğini işaret ederken, "Biz ilkeli bir şekilde bekliyoruz. Muhattap Ruslardır. Biz sonucu bekliyoruz. 19 Ocak'ta Berlin'de toplanacak uluslararası konferansta bir sonuca varılacağını umuyoruz. Berlin'deki konferansta Hafter de Sarraj da olacak. Oradan bir sonuç çıkabilecektir. Türkiye'nin Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazıları tarafından pek şey yapılamadı. Hafter'e de bazı kısıtlamalar oldu 'yapma' 'etme' şeklinde. Hem ipi koparamadılar, hem de süre istediler. Berlin'de bunların bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Sonuçta biz barıştan yanayız, siyasi çözümden yanayız" diye konuştu.

'DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Akar, "Libya'da en kötü senaryo ne olur?" sorusuna ise "Libya'daki kardeşlerimizin (Sarraç yanlıları) mücadelesi sürecektir. Onlar son derece kararlı. Kendilerini asli unsur olarak kabul ediyorlar. Devletin başı kabul ediyorlar. Diğerlerini asi olarak görüyorlar. Biz de onların isteği doğrultusunda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

'LİBYA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ TİMİMİZ ORADA'

Libya'daki Türk askeri varlığının adını da ilk kez açıklayan Bakan Akar, "Libya eğitim işbirliği timimiz var orada. Mutabakat çerçevesinde onların askeri eğitim, işbirliği faaliyetlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Türk timindeki asker sayısının da ihtiyaca göre değiştiğini kaydetti.

'TANSİYON DÜŞME EĞİLİMİNDE'

İran ile ABD arasında son günlerdeki gerginliğe de değinen Akar, "İran ve ABD arasındaki tansiyonun düşme eğiliminde olduğunu değerlendiriyoruz ve bunu telkin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tuba ATAV/ANKARA, -


Hulusi Akar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:26 Kaynak: DHA
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