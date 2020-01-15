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Bakan Akar: "Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok....
6 saat önce
Bakan Akar: "Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
Bakan Akar: " Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur." - ANKARA
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