Bakan Akar: "Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok.... - Son Dakika

Bakan Akar: "Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok....

6 saat önce

Bakan Akar: "Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur.

Bakan Akar:

Bakan Akar: " Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur." - ANKARA

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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