Bakan Akar: "Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz,... - Son Dakika

Bakan Akar: "Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz,...

6 saat önce

Bakan Akar: "Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.

Bakan Akar:

Bakan Akar: " Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır." - ANKARA

Vladimir Putin, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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