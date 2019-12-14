Bakan akar, libya'da umh başkanlık konseyi başkanı el-saraj ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan akar, libya'da umh başkanlık konseyi başkanı el-saraj ile görüştü - Son Dakika

Bakan akar, libya'da umh başkanlık konseyi başkanı el-saraj ile görüştü

6 saat önce

Bakan Akar, Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı El-Saraj ile görüştüLibya (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı.

Bakan Akar, Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı El-Saraj ile görüştü

Libya (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı.

Birçok yabancı devlet yetkilisinin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Akar, bu kapsamda uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları da ele alındı.

Bakan Akar, toplantı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine 'Biz deniz hak, alaka menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bakan akar, libya'da umh başkanlık konseyi başkanı el-saraj ile görüştü

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi
Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi

Son Dakika Haberleri
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
22:32 ERDOĞAN'DAN TEBBUN'A TEBRİK TELEFONU - Son Dakika
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu - Son Dakika
22:30 Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı - Son Dakika
22:30 Türk yönetmenlerin Filistin belgeseline Tahran'da yoğun ilgi - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan akar, libya'da umh başkanlık konseyi başkanı el-saraj ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]