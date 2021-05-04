Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'da, görevli Türk askeri personelleriyle bir araya geldi. Bakan Akar, "Libya'da yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'da Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan'ın da yer aldığı programda, ülkede görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Akar, "Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada silahlı kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

"BİZ İYİ GÜN DEĞİL, KARA GÜN DOSTUYUZ"

Bakan Akar, 2020 yılına kadar Libya'da kimsenin olmadığını, Türkiye'nin iyi gün değil, kara gün dostu olduğunu ifade ederek, "Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükuna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir" diye konuştu. Bakan Akar, "Hayatın bir an önce normalleşmesi EYP ve mayınların temizlenmesi başta olmak üzere, eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri dahil yapabileceğimiz ne varsa bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Kardeş Belediye hizmetleri konusundaki desteklerimiz dahil. Bugüne kadar 10 bin civarında Libyalı kardeşimize muayene ve tedavi hizmeti verildi. Bugüne kadar 4 bin 407 EYP tespit edildi. EYP nedeniyle 55 sivil hayatını kaybetti. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN ANLAŞMAYI GEÇERSİZ KILMAYA ÇALIŞMASI BEYHUDE ÇABA"

Türkiye'nin Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Bakan Akar, "Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız" dedi. Akar, Kıbrıs'ta da iki devletli çözümün, tek uygun çözüm olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında hak iddiası olmadığını vurgulayan Akar, "Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli. Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var" diye konuştu.

"SOYKIRIM NİTELENDİRMESİ GAFLETTİR, CEHALETTİR"

Bakan Akar, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmenin gaflet, cehalet ve yanlış olduğunu vurgulayarak, "Yüzyıllardır birlikte yaşayan Türk ve Ermeni toplumları arasında 1915'te yaşanan bazı olayları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır. Barışa, huzura, iyi komşuluk ilişkilerine giden yolun da tahrip edilmesidir. Bu iş tarihçilerin işidir. Herkes arşivini açsın. Gerçekleri çarpıtmak hiçbir şekilde doğru değildir, kabul de edilemez. Amerikalılar, öncelikle milli arşivlerindeki (NARA) bilgi ve belgeleri incelesinler" dedi.