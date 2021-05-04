Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi - Son Dakika

Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi

04.05.2021 10:57

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'da, görevli Türk askeri personelleriyle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'da, görevli Türk askeri personelleriyle bir araya geldi. Bakan Akar, "Libya'da yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'da Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan'ın da yer aldığı programda, ülkede görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Akar, "Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada silahlı kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

"BİZ İYİ GÜN DEĞİL, KARA GÜN DOSTUYUZ"

Bakan Akar, 2020 yılına kadar Libya'da kimsenin olmadığını, Türkiye'nin iyi gün değil, kara gün dostu olduğunu ifade ederek, "Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükuna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir" diye konuştu. Bakan Akar, "Hayatın bir an önce normalleşmesi EYP ve mayınların temizlenmesi başta olmak üzere, eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri dahil yapabileceğimiz ne varsa bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Kardeş Belediye hizmetleri konusundaki desteklerimiz dahil. Bugüne kadar 10 bin civarında Libyalı kardeşimize muayene ve tedavi hizmeti verildi. Bugüne kadar 4 bin 407 EYP tespit edildi. EYP nedeniyle 55 sivil hayatını kaybetti. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN ANLAŞMAYI GEÇERSİZ KILMAYA ÇALIŞMASI BEYHUDE ÇABA"

Türkiye'nin Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Bakan Akar, "Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız" dedi. Akar, Kıbrıs'ta da iki devletli çözümün, tek uygun çözüm olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında hak iddiası olmadığını vurgulayan Akar, "Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli. Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var" diye konuştu.

"SOYKIRIM NİTELENDİRMESİ GAFLETTİR, CEHALETTİR"

Bakan Akar, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmenin gaflet, cehalet ve yanlış olduğunu vurgulayarak, "Yüzyıllardır birlikte yaşayan Türk ve Ermeni toplumları arasında 1915'te yaşanan bazı olayları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır. Barışa, huzura, iyi komşuluk ilişkilerine giden yolun da tahrip edilmesidir. Bu iş tarihçilerin işidir. Herkes arşivini açsın. Gerçekleri çarpıtmak hiçbir şekilde doğru değildir, kabul de edilemez. Amerikalılar, öncelikle milli arşivlerindeki (NARA) bilgi ve belgeleri incelesinler" dedi.


Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi
Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi
Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi
Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi

Hulusi Akar, Milli, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı
Rus kadın futbolcu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rus kadın futbolcu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest         
11:36
Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı         
11:19
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 11:49:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: Libya'da verdiğimiz emeklerle önemli sonuçlar elde edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement