Bakan Akar: "Libya'daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Libya'daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter... - Son Dakika

Bakan Akar: "Libya'daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter...

6 saat önce

Bakan Akar: "Libya'daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter tarafı zaman istedi.

Bakan Akar:

Bakan Akar: " Libya'daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter tarafı zaman istedi." - ANKARA

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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