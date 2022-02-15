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Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı

15.02.2022 13:21
Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı
Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı
Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı

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Hulusi Akar, Ankara, Milli, Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı - Son Dakika


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