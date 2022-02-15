Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı.

(Utku Şimşek/ İHA)