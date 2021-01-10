Son dakika haberi: Bakan Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Al-Nimroush ile buluştu - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Al-Nimroush ile buluştu
10.01.2021 15:07
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Salah Al-Din Al-Nimroush ile İstanbul'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Salah Al-Din Al-Nimroush ile İstanbul'da bir araya geldi.
Ziyaret, Milli Savunma Bakanlığı'nın Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı ile ikili işbirliğini geliştirme ve güçlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüşmede Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti'ni ve Birleşmiş Milletlerin Libya'daki siyasi çözüm çabalarını desteklediğini ifade etti. - ANKARA
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