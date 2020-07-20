Bakan Akar, Libya ve Malta İçişleri Bakanları ile bir araya geldi (3) - Son Dakika

Bakan Akar, Libya ve Malta İçişleri Bakanları ile bir araya geldi (3)

'TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR MODEL OLACAK'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta düzenlenen 3'lü toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

'TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR MODEL OLACAK'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta düzenlenen 3'lü toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Toplantıda bölgesel ve ülkeler arasındaki konuların ele alındığını belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

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"Son derece samimi bir ortamda görüşmelerimizi yaptık, bilgi alışverişimizi gerçekleştirdik. Son derece olumlu, verimli, yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Akdeniz'de özellikle kaçakçılık ve düzensiz göçü önlemek suretiyle huzur ve güvenliğe, barışa önemli katkılar sağlamak üzere yaptığımız çabaların bugünkü toplantıda gündeme gelmesiyle önümüzdeki günlerde bu konularda alacağımız tedbirlerin çok daha etkin şekilde uygulanabileceğini, bunun da ülkelerimiz ve bölge için çok ciddi bir kazanım sağlayacağını da burada ifade etmek istiyorum. Böylece bu yaptığımız çalışmanın bölgenin istikrarına önemli katkılar sağlayacağına, bölgedeki bu iş birliğimizin de önümüzdeki dönemde güvenliği gerçekleştirmek bakımından bizlere, ülkelere çok yardımcı olacağına kanaatimizi belirtmek istiyorum. Burada en önemli hususlardan biri de memnuniyetle belirtmek, altını çizmek isterim ki yaptığımız çalışma sırasında, hem ikili hem üçlü toplantı ve görüşmeler sırasında birçok konuda benzer görüşleri paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin bölgenin barış ve huzuru için önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabık kaldığımızı görüyorum. Akdeniz'de, bölgemizdeki barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ile yaptığımız bu çaba ve çalışmaların önümüzdeki dönemde de sadece bizim için, bölgemiz için değil aynı zamanda tüm dünya için de önemli bir model olacağına inanıyorum."

'LİBYALI KARDEŞLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ'

Türkiye'nin uluslararası ortamdaki sorumluluklarının giderek artığına vurgu yapan Bakan Akar, "Bu çerçevede izlediğimiz bu güvenlik ve istikrara katkı çalışmalarımızın da pozitif, olumlu meyvelerini de almaya başladığımızı söyleyebilirim" dedi. Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan çalışmalar kapsamında Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Libya Libyalılarındır' anlayışı ile ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyorum. Amacımız Libya'nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünü koruması, tek bir Libya olması. Bu konudaki gayretlerimiz bugüne kadar sürdü, bundan sonra da aynı şekilde Libyalı kardeşlerimizle, BM tarafından tanınan hükümetiyle yaptığımız iş birliğimizin devam edeceğini ve Libyalı kardeşlerimizle bu iş birliğimizi devamlı sürdüreceğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu amaca ulaşabilmek için en büyük engelin darbeci Hafter olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Libya'da barışa, huzura, güvene, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yönelik yapılan her türlü yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir."

Bakan Akar, Türkiye ile Malta ve Libya arasında köklü, tarihi bağların olduğunu belirterek, "İki değerli dostumun değerli görüşlerini dinlemekten, onlarla müşterek görüşlerimizi paylaşmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Libya'daki siyasi çözüm konusunda Malta'nın kararlı ve yapıcı tutumundan dolayı da kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Hulusi Akar, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, Libya ve Malta İçişleri Bakanları ile bir araya geldi (3) - Son Dakika

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