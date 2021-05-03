Bakan Akar, Libya'ya gitti - Son Dakika

Bakan Akar, Libya'ya gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerini tamamladı. Akar, buradaki ziyaretin ardından, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.



Son Dakika

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti

Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı

Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu

5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti

Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık