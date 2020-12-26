Bakan Akar, Libya'ya gitti (3) - Son Dakika

Bakan Akar, Libya'ya gitti (3)
26.12.2020 16:15
LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Trablus'ta, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile görüştü.
LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Trablus'ta, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları da katıldı.
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