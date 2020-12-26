Bakan Akar, Libya'ya gitti (4) - Son Dakika

Bakan Akar, Libya'ya gitti (4)

İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Libya'da Tacura Polis Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile de bir araya gelen Bakan Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek" dedi. İçişleri Bakanı Başağa da Bakan Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz" ifadesini kullandı. Bakan Akar ve Başağa, daha sonra eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.