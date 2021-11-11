Son dakika haber... Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye'yi ziyareti dolayısıyla Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmede ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Bakanlar Hulusi Akar ve Tiber Benko; tarihsel ve köklü ilişkilere sahip Türkiye ve Macaristan arasındaki askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin artırılarak devamı konusunda görüş birliğine vardı.

Haber: ANKARA,