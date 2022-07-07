Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yaakob'u kabul etti - Son Dakika
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Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yaakob'u kabul etti

07.07.2022 11:45
Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yaakob'u kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı Yab Dato Sri İsmail Sabri Bin Yaakob'u kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı Yab Dato Sri İsmail Sabri Bin Yaakob'u kabul etti. Başbakan Yaakob, yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yaakob, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti. Bakan Akar'ın eşlik ettiği Malezya Başbakanı Yaakob, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu. MKE'yi ziyaret eden Yaakob'u, Gazi Fişek Fabrikası'na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı.

Fişek üretim hattını gezen, MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 155 mm YAVUZ Obüsü, 105 mm havadan taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN'ı ve 20 mm Yakın Hava Savunma Sistemi'ni inceleyen Yaakob'a faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yaakob'a yerli ve milli üretim Milli Piyade Tüfeği hediye etti. MKE ziyaretinin ardından TUSAŞ'a geçen Yaakob'u, Türkiye'de bulunan Malezyalı öğrenciler karşıladı. Öğrencilerle sohbet eden konuk Başbakan'a faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izleyen Yaakob ve Akar, daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yaakob'u kabul etti - Son Dakika

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