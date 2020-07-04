Bakan Akar Malta'da - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da ülkenin Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki temaslarının ardından Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, ziyareti kapsamında Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.



Görüşmede Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da hazır bulundu. - VALLETTA