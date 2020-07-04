Bakan Akar, Malta'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Akar, Malta'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta'nın başkenti Valetta'da temaslarına devam etti. Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğini ziyaret eden, Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Malta Türk Şehitliği'ne gitti. Anıta çelenk, mezarlara karanfil bırakan Bakan Akar, Şehitlik Özel Defteri'ni de imzaladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:32 Kaynak: İHA
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