Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü - Son Dakika

Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor

Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak

Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi

Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten