Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.
Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:19 Kaynak: AA
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