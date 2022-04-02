Bakan Akar: Mariupol'deki tahliyeler için gemi desteği verebiliriz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar: Mariupol'deki tahliyeler için gemi desteği verebiliriz

02.04.2022 13:09
Bakan Akar: Mariupol'deki tahliyeler için gemi desteği verebiliriz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor" dedi.

Bakan Akar, Ukrayna'daki çatışmaların ardından yaşanan son gelişmelere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin Akar, sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti. Kendisinin de Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla birçok kez telefonda görüştüğünü, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile ayrıca İstanbul'da bir araya geldiğini aktaran Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an önce ateşkes ilanının önemine vurgu yaptı. Akar, ateşkesin ivedilikle sağlanmasının ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesinin gerekliliğini dile getirerek, "Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

'GEMİ DESTEĞİ VEREBİLİRİZ'Türklerin de bulunduğu Mariupol'deki tahliyelere yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor. Tahliyelere destek sağlanması konusundaki talebimizi hem Rusya'nın Ankara'daki Askeri Ataşesi'ni Bakanlığımıza çağırarak ilettik hem de Moskova'daki Askeri Ataşemiz Rus makamlarına iletti. Bunun yanı sıra söz konusu talebimize ilişkin  Ukrayna'nın  Ankara'daki askeri ataşesine de bilgi verildi. Ayrıca bizim Ukrayna'daki ataşemiz tarafından Ukraynalı makamlarla koordine kuruldu" dedi. 'DENİZ TRAFİĞİNDE SORUN YOK 'Karadeniz'de sürüklenen mayınlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin soru üzerine Akar, "Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz. Bu kapsamda  Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemileri, deniz karakol uçakları teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi" dedi.Sürüklenen mayınlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Akar, "Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil" diye konuştu.'UÇAKLARIMIZIN TAHLİYESİ İÇİN TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR'İnsani yardım götürdüğü Ukrayna'daki Borispol Havaalanı'nda kalan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki A400M nakliye uçağının durumuna ilişkin de Akar, "Uçaklarımızın emniyeti, tahliyesi ve bakımlarının yapılması konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyor, uçaklarımızın bir an önce intikalini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin de ivedi ve emniyetli şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürdüklerini de açıkladı.


YORUMLAR
500
Bakan Akar: 'Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla... Bakan Akar: 'Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla... Mariupol'de yerleşim yerleri harabeye döndü Mariupol'de yerleşim yerleri harabeye döndü Rusya: Mariupol'den sivillerin tahliyesi için yarın insani yardım koridoru açılacak Rusya: Mariupol'den sivillerin tahliyesi için yarın insani yardım koridoru açılacak

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Mariupol'deki tahliyeler için gemi desteği verebiliriz - Son Dakika


Son Dakika
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:04 Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler...
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 13:20:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Akar: Mariupol'deki tahliyeler için gemi desteği verebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement