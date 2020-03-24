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Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda...
6 saat önce
Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda tüm halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz.
Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda tüm halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:41 Kaynak: İHA
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