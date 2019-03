Bakan Akar: 'Mavi Vatan', Deniz Kuvvetlerinin Gücünü Gösterdi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar , 'Mavi Vatan-2019' tatbikatını havadan takip ederek, "Mavi Vatan Tatbikatı'nda deniz kuvvetlerimizin gücünü hem bizlere hem de tüm izleyenlere gösterme fırsatı bulduk. Alınan sonuçlar memnuniyet verici ve tatbikat son derece başarılı olmuştur" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerini sürdürdü. Bakan Akar, 'Batı' adı verilen Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağında tatbikatı havadan takip etti. HİK uçağının tatbikat kapsamında Doğu Akdeniz 'de gerçekleştirdiği görev uçuşuna katılan Bakan Akar ve komutanlar, uçak içinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Burada da bazı talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra telsiz bağlantısıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nda görev alan unsurlara seslendi. Tatbikatın büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, emeği geçenleri kutladı.'TATBİKAT SON DERECE BAŞARILI OLMUŞTUR'Bakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin karada, havada ve denizdeki gücünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak "Mavi Vatan Tatbikatı'nda deniz kuvvetlerimizin gücünü hem bizlere hem de tüm izleyenlere gösterme fırsatı bulduk. Alınan sonuçlar memnuniyet verici ve tatbikat son derece başarılı olmuştur" dedi.'SATDARTLARIMIZ HER GEÇEN GÜN YUKARI ÇIKIYOR'Mavi Vatan Tatbikatı ile personelin taktik ve teknik alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirildiğini belirten Bakan Akar, "Tatbikat tamamen jenerik bir senaryo ve jenerik bir coğrafyada icra edilmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar sadece milli faaliyetlerimizin icrası için değil, aynı zamanda NATO çerçevesinde verilecek görevleri de en iyi şekilde yerine getirebilmek için de yapılan bir eğitimdir, tatbikattır. Bu konuda bütün katılımcılara teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyorum. Her geçen gün standartlarımızın daha yukarı çıktığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.'YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZİN İYİ DÜZEYE GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Bakan Akar, bunların yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri kapsamında görüşmeler yaptığına da dikkat çekerek, "İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri de her geçen gün geliştirmek, çalışmak suretiyle komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz. Mevkidaşımızla yaptığımız görüşmeler çerçevesinde karşılıklı heyetlerin gidiş gelişiyle çeşitli çalışmaları, görüşmeleri yaparak mevcut ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi için çalışıyoruz. Tabii ki Ege 'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz 'de ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de çalışmalarımızı eksiksiz ve aksaksız yerine getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.- Ankara