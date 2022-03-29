Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması

29.03.2022 11:57
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mayınla mücadelenin teknik bir konu olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor." diye konuştu.

Koptuğu ifade edilen mayınların sayısına yönelik soruya Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine Bakan Akar, " Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü."

"Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?" sorusu üzerine Bakan Akar, "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık." şeklinde konuştu.

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'mayın' açıklaması: Ukrayna'dan mı geldi, başka yerden mi emin değiliz! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'mayın' açıklaması: Ukrayna'dan mı geldi, başka yerden mi emin değiliz! Bakan Akar'dan Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama Bakan Akar'dan Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama Son dakika haberleri | Bakan Akar: '(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. Son dakika haberleri | Bakan Akar: '(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde.

Hulusi Akar, Mayın, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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