Bakan Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Bakan Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Akar, TBMM Genel Kurulunun kapalı oturumunun sona ermesinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var." dedi.

Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

Hulusi Akar, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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