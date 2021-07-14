Üye Girişi
BAKAN AKAR MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE - Son Dakika

BAKAN AKAR MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:13

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, Mehmetçiğin nefesi bu teröristlerin ensesinde.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, Mehmetçiğin nefesi bu teröristlerin ensesinde. Oradaki teröristler artık hiçbir şekilde kendilerini rahat hissetmiyorlar. İki gece aynı yerde yatmıyorlar ve kendilerine kaçacak delik arıyorlar dedi.

Bakan Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. Bakanlık kampüsündeki Atatürk Kültür Sitesinde düzenlenen törene, Bakan Akar ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından konser verildi.

'ASİL TÜRK MİLLETİ ORDUSUNA SAHİP ÇIKTI'

Bakan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve hatırlanması gerektiğini söyledi. 15 Temmuz'da eşine az rastlanan bir hainlikle karşı karşıya kalındığını belirten Akar, Bu hıyanet karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliği çerçevesinde bu musibet akamete uğratılmıştır. Bu konuda çok ciddi mücadele verildi ve verilmeye devam ediyor. ve bu hani darbe girişimini yapanların, bunlarla alakalı olanların sonu gelinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) mücadelesi devam edecektir. Milletimiz bu kahramanlığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Asil Türk milleti egemenliğine, bağımsızlığına, hak ve hukukuna, devletine ve de ordusuna sahip çıkmıştır dedi.

'23 BİN 364 HAİN UZAKLAŞTIRILDI'

Bu mücadelenin demokrasi tarihinde önemli bir milat olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi

15 Temmuz 2016'dan bugün kadar 8 bin 415'i bakan onayı ile olmak üzere toplam 23 bin 364 hain Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştırılmıştır. Yine 1384'ü bakan onayı ile olmak üzere 1997 emekli personelin de rütbeleri geri alınmıştır. 2 bin 125 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar açık ve nettir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İçimizden hainler temizlendikçe TSK çok daha güçlü şekilde, gerçek evlatlarının kahramanlık ve fedakarlığıyla kendilerine verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir.

'DARBE GİRİŞİMİNDE SONRA 176 BÜYÜK OPERASYON YAPILDI'

Hain darbe girişimden bir ay sonra TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı ile ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Akar, şöyle konuştu

Hain darbe girişimi sonrasından bugüne kadar Kara Kuvvetlerimiz, 176 büyük çaplı operasyon icra etmiştir. Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen 10 büyük harekat ile büyük bir alan terör örgütlerinden temizlenmiş, güvenli bölgeler haline getirilmiştir. 2016 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve katılım sağlanan tatbikat faaliyetleri her yıl bir önceki yıllara göre önemli bir artış göstererek son 5 yılda 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim, tatbikat faaliyeti büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması maksadıyla komando tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. 17 komando tugayımızın tamamı vatanı, milleti için angaje olmuş ve görevlerinin başındadır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ise deniz seyir sürelerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini, 2020'de 200 bin saate ulaşıldığını belirten Akar, Dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir dedi.

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının da, semaların korunmasında ve terörle mücadele harekatlarında son 5 yıldaki harekat uçuşu sayısını büyük oranda artırdığını belirterek, Tüm bunların yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz daha birçok faaliyeti de başarıyla icra ederek her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARTIK ÖZNEDİR'

Dünyada çok önemli siyasi ve askeri gelişmeler yaşandığını, güvenlikle ilgili gelişmeler yaşandığı ve bunları yakinen takip ettiklerini dile getiren Akar, Bu çerçevede ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için elimizden geldik yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu dönemdeki önemli bir noktada, ülkemizin 'özne' olduğunu görelim. Artık Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ortamda bir öznedir. ve bu manada Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve dolayısıyla TSK'nın etki ve ilgi alanı genişlemiş bulunuyor. Bu güzel bir şey, onur verici bir şey fakat aynı zamanda sorumluluğumuz da artmış durumda. Dolayısıyla biz herkesten çok çalışmak durumundayız ifadelerini kullandı.

'MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE'

Irak'ın kuzeyinde artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelenin devam ettiğini kaydeden Akar, Bugün inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, korunaklarına, mağaralarına girildi. Teröristlerin bütün inleri, mağaraları başlarına yıkıldı ve yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçiğin nefesi bu teröristlerin ensesinde. Oradaki teröristler artık hiçbir şekilde kendilerini rahat hissetmiyorlar. İki gece aynı yerde yatmıyorlar ve kendilerine kaçacak delik arıyorlar dedi.

BAKAN AKAR MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE
BAKAN AKAR MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE
BAKAN AKAR MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE
BAKAN AKAR MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

Hulusi Akar, Milli, Irak, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika BAKAN AKAR MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE - Son Dakika


Son Dakika

Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok 19:03 Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil 18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı 18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı 18:07 Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı 16:19 Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor         
19:35
Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı         
19:23
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı         
18:43
Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti         
18:11
Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu         
18:07
Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı         
16:38
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 20:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKAN AKAR MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement