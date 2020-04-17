Bakan Akar: Mekanik solunum cihazı ürettik - Son Dakika
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Bakan Akar: Mekanik solunum cihazı ürettik

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli bir mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı.

Bakan Akar: Mekanik solunum cihazı ürettik, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli bir mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. 'Sahra' adı verilen cihazın seri üretimine en kısa sürede geçmeyi planladıklarını belirten Akar, "Hedefimiz haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKEK tarafından üretilen Sahra mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Bakan Akar, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla amansız bir mücadele yürüttüğünü ve Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu konuda üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

'SERİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeteneklerini geliştirerek, koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli adımlar attıklarını belirten Akar, şunları söyledi:

"Maske, tulum, dezenfektan üretimi devam ediyor. Üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla da halkımızın ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu arada tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan Sahra mekanik solunum cihazını da üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bunları geliştirecek. Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili birimler ve diğer birimler tarafından bunların onaylanma süreci var. Bunu olabildiğince hızlandırmak suretiyle, bunun seri üretimini gerçekleştireceğiz."

'HEDEFİMİZ HAFTADA 500 ADET'

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazın tasarımında ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Akar, cihazın dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildiğini ifade ederek, "Hedefimiz haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmektir. Bir taraftan silahlı kuvvetlerin, diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'BU MÜCADELENİN OMUZ OMUZA SÜRDÜRÜLMESİ GEREKİYOR'

Bakan Akar, terhis ve celplerin ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Bizim temel amacımız Mehmetçiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni olabildiğince bu musibetten korumaktır. Bunun için tedbirlerimizi aralıksız ve tavizsiz sürdürmeye devam ediyoruz. Bu tedbirlerin temelinde ise hareketliliğin durdurulması söz konusu. Bu konuda ülke çapında birçok tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Biz de hareketi minimize etmeye yönelik üzerimize düşen tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bedelli askerlik alımını durdurduk. Bunu erteledik, askerlik görevini daha sonra bir ay süreyle yapacaklar. Bu arada celpleri de durdurduk. Celpler de durduğu için silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayabilmek, büyük ve kahramanlıkla sürdürülen 6 büyük operasyonunun kazasız, belasız devamı için mevcut askerlerimizin de kalması gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımdan terhisleri de erteleme durumu söz konusuydu. Bu yapıldı. Bu mücadelenin hep birlikte omuz omuza sürdürülmesi gerekiyor."

SOLUNUM CİHAZININ ÖZELLİKLERİ

Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir koronavirüs hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek. Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:51 Kaynak: DHA

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