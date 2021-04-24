Bakan Akar, Pençe operasyonlarına katılan birlik komutanlarına video konferansla hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar, Pençe operasyonlarına katılan birlik komutanlarına video konferansla hitap etti Açıklaması

24.04.2021 18:26
Bakan Akar, Pençe operasyonlarına katılan birlik komutanlarına video konferansla hitap etti Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır." dedi.

Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarıyla video konferansla görüşerek operasyonlara ilişkin talimatlarını verdi.

Akar, yaptığı konuşmada, TSK'nın 84 milyon vatandaşın güvenliği için başta FETÖ, PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya karşı operasyonların artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini bildiren Akar, TSK tarafından bu terör örgütlerine bugüne kadar icra edilen başarılı operasyonların neticesinde ağır kayıplar verdirildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiğine ve TSK unsurlarına karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza, üs bölgelerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 23 Nisan saat 17.40'tan itibaren eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlara devam edilmektedir.

Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır."

"Hedefimizde bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen terör örgütleri bulunuyor"

Akar, dost ve müttefiklerle koordine edilerek yürütülen bu operasyonların planlama ve icrasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için her türlü hassasiyetin gösterildiğinin altını çizerek, "Hedefimizde sadece ama sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

TSK tarafından terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getiriline kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teröristler için artık kendilerini rahat hissedecekleri güvenli bir yer yoktur. Hangi ine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar, komandolarımız yani sizler teröristleri bulacak ve etkisiz hale getireceksiniz. Kahraman Mehmetçik, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bu operasyonları da alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacaktır. Buna inancımız, güvencimiz tamdır."

TSK'nın binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle milletin emrinde, görevinin başında olduğundan kimsenin şüphesinin bulunmaması gerektiğini dile getiren Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Başta operasyona katılan kahraman silah arkadaşlarım olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın her birinin alınlarından öpüyor, sizlere kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."???????

23 Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Akar, Pençe operasyonlarına katılan birlik komutanlarına video konferansla hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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